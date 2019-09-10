Власти Ленобласти рекультивируют незаконные свалки в трех городах региона к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рекультивируют три несанкционированные свалки в Сосновом Бору, Приозерске и Светогорске Ленинградской области по федеральному проекту "Чистая страна". Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге заместитель начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

"Начало реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая страна" намечено на 2021 год, однако уже в этом году обеспечена разработка проекта рекультивации земель, занятых свалкой в Сосновом Бору, проект получил положительное заключение Росприроднадзора, и сейчас проводится экспертиза сметной стоимости проекта. В Приозерске мы заключили госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки. В Светогорске участок формируется, и в 2020 году мы будем проводить конкурсную процедуру на проектно-изыскательские работы", - сказал Пименов.

С июня по август 2019 года областные власти ликвидировали 462 свалки общим объемом более 34,5 тыс. куб. м. Среди них самые объемные оказались в Ломоносовском районе. Всего, по данным на 2 сентября, на территории региона выявлено 878 несанкционированных свалок общим объемом 37 тыс. куб. м.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".