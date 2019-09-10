На развитие системы водоснабжения Ростовской области направят около 20 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Около 20 млрд рублей направят в 2019-2024 годах по нацпроекту "Экология" на обеспечение жителей Ростовской области качественной питьевой водой. Об этом журналистам во вторник сообщил министр ЖКХ региона Андрей Майер.

"По объему финансирования регионального проекта "Чистая вода" из федерального бюджета Ростовская область входит в первую тройку субъектов России. До 2024 года на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой из всех источников финансирования планируется направить почти 20 млрд рублей", - сказал Майер.

По его словам, до 2024 года в Ростовской области построят и реконструируют 51 объект водоснабжения на территории 26 городов и районов области. "Их реализация позволит за шесть лет обеспечить качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения почти 280 тыс. жителей региона, из них более 100 тыс. - сельского населения", - уточнил министр.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.