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Эксперт: создание рейтинга малого бизнеса в регионах РФ поможет реализации нацпроекта МСП

Предложение о создании рейтинга МСП в регионах РФ будет озвучено на одной из секций V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Создание рейтинга малого и среднего бизнеса в регионах России поможет популяризировать нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Такое мнение высказал ТАСС вице-президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Рустам Муратов.

"Сейчас этот нацпроект недостаточно быстро и не в полном объеме продвигается в регионах. Данная инициатива [по созданию рейтинга МСП в регионах РФ], по задумке ее авторов, должна мотивировать власти к дополнительным действиям в этом направлении", - отметил он.

Автор инициативы, депутат Госдумы от партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов считает, что главным показателем роста предпринимательства является увеличение выручки предприятий в сфере МСП, следовательно, "надо вводить критерий выручки, оборота, реализации бизнеса, и в соответствии с этим определять рейтинг того, как продвигается нацпроект в регионах".

"От экспертного совета [по вопросам МСП и самозанятости при комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству], который я возглавляю, мы внесем предложение о создании подобного рейтинга регионов, первые результаты которого представим на Всероссийском форуме по реализации нацпроектов, запланированном на 2020 год", - сказал Шайхутдинов.

Он уточнил, что предложение о создании рейтинга МСП в регионах РФ будет озвучено на одной из секций V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе 26 и 27 сентября. В форуме примут участие 2,5 тыс. представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнесмены, общественные деятели, правозащитники и эксперты из 30 стран. В рамках форума запланировано подписание международной Хартии защиты бизнеса.

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