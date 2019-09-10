Волгоградская область презентовала работу мобильных служб для старшего поколения

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Волгоградская область презентовала делегации Татарстана работу мобильных бригад, которые бесплатно доставляют пожилых граждан из отдаленных районов в поликлиники и больницы. Внедрение системы долговременного ухода в регионе проводится в рамках нацпроекта "Демография". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации области.

"Новая служба доставки пожилых людей в больницы и поликлиники стала частью системы долговременного ухода - для этого в 2019 году регион получил по государственной программе 36 автомобилей класса "универсал". Программа охватывает жителей региона старше 65 лет, проживающих на отдаленных территориях. Работа мобильных бригад была презентована руководителям соцучреждений Татарстана, их ознакомили с технологиями, порядком предоставления услуги и оформления документации", - уточнили в пресс-службе.

Новую службу представили на базе центральной районной больницы Среднеахтубинского района. Сюда на плановую диспансеризацию доставили пожилых жителей из отдаленного поселка. По данным пресс-службы, для перевозки используются комфортабельные автомобили марки LADA Largus, салон которых оборудован местом для людей с ограниченными возможностями здоровья, аппарелью для подъема инвалидной коляски. Для сопровождения пациентов сформированы мобильные бригады, куда вошли специалисты социальной защиты.

Всего с начала августа порядка 3,8 тыс. граждан старшего возраста уже прошли обследование с помощью мобильных бригад. Те, в свою очередь, уже совершили порядка тысячи выездов.

Внедрение системы долговременного ухода в Волгоградской области проводится в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Особое внимание уделяется внестационарным технологиям, которые позволяют получать помощь в комфортной, домашней обстановке ("Персональный помощник", служба сиделок, социальная семья). Новые подходы уже используют 19 муниципалитетов. К 2020 году они начнут действовать на всей территории региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.