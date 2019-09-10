НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология". Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам церемонии вручения, которая прошла в поселке Лукино Балахнинского района.

По словам губернатора, среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов, три лесохозяйственных трактора и два автомобиля УАЗ "Фермер".

"Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже более десяти лет. Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что кроме работы по нацпроекту "Экология" в Нижегородской области было принято решение о выделении дополнительных средств на обновление технического парка лесничеств и пожарно-химических станций в районах.

"В 2019 году количество пожарно-химических станций в регионе вырастет: еще одно учреждение откроют в Тонкинском районе, что позволит оперативнее реагировать на возгорания в окрестных лесах и обеспечить более надежную защиту местных населенных пунктов", - добавил Никитин.

В июле 2019 года нижегородским лесохозяйственным учреждениям уже вручали технику для тушения пожаров в лесах в рамках нацпроекта "Экология". Тогда лесничества получили почти 100 единиц техники.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".