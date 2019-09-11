"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Онлайн

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог", которую транслирует "Россия-24", обсуждает с бизнесменами и экспертами планы правительства по достижению национальных целей развития, в частности, в области экономики, социальной сфере и цифровом развитии.

"Диалог" - совместный проект пресс-службы правительства РФ и телеканала "Россия-24". Программа выходит с февраля. За это время в ней приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.