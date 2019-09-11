{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Топилин считает, что бедность в России нельзя "залить" деньгами

Глава Минтруда заявил о необходимости роста зарплат и реализации всех нацпроектов
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сокращение показателей бедности невозможно без экономического роста, роста заработных плат, а также исполнения всех национальных проектов. Такое мнение высказал в среду глава Минтруда Максим Топилин в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

На эту тему

"Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат. Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности", - отметил он.

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на обучение, на открытие собственного дела, на помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пояснил министр.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
Медведев призвал кабмин предусмотреть работу по активному долголетию в госпрограммах
Премьер отметил, что в этих программах нужно предусматривать использование цифровых технологий, возможность активного вовлечения людей старшего поколения в трудовую деятельность и решение ряда социальных задач
Читать полностью