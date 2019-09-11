Топилин считает, что бедность в России нельзя "залить" деньгами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сокращение показателей бедности невозможно без экономического роста, роста заработных плат, а также исполнения всех национальных проектов. Такое мнение высказал в среду глава Минтруда Максим Топилин в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

"Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат. Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности", - отметил он.

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на обучение, на открытие собственного дела, на помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пояснил министр.