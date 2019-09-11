Глава Минприроды напомнил регионам об ответственности за реформу мусорной отрасли

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин напомнил главам регионов, отстающих по реформе мусорной отрасли, о персональной ответственности за ее реализацию. Вместе с тем он считает, что контрольные показатели реформы 2024 года будут выполнены, рассказал он ТАСС.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Сейчас, по данным Российского экологического оператора (РЭО), из 85 субъектов России в нее вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.

"Со всеми отстающими регионами, главами территорий и ответственными за направление "отходы" ведется постоянная работа. Совсем недавно проводил селекторное совещание. По-прежнему не хочу называть регионы-аутсайдеры. Не буду скрывать, они действительно есть. Но есть еще и время до конца года принять все необходимые меры для исправления, - сказал Кобылкин ТАСС. - Все губернаторы сегодня имеют определенные KPI, в том числе по исполнению нацпроектов и такого проблемного вопроса, как реформирование системы обращения с отходами. Их работу будет оценивать и председатель правительства, и президент России. По итогам каждый глава субъекта будет отвечать за те целевые показатели, которых он достиг или нет".

Министр добавил, что не хотел бы считать, что "губернаторы на каком-то этапе упустили ситуацию и не контролируют процесс". Он предположил, что задержки в переходе могут быть связаны с попыткой выстроить новую систему в регионе, не вызывая недовольство населения.

Не нужно вешать ярлыки

"Наибольшая часть регионов в реформу вошла и ищет варианты решения самых неудобных для власти вопросов <…> Некоторые наблюдатели, не погруженные в реформу, навешивают ярлыки о том, что реформа якобы буксует. А кто решил, что за первый год мы должны достичь результатов, которые многие страны добивались десятилетиями, пройдя долгий путь?" - отметил он.

Кобылкин напомнил, что за неполные девять месяцев реформы в России заработал институт региональных операторов, был создан РЭО, в нем начали аккумулироваться лучшие региональные практики, начала появляться с нуля инфраструктура по цивилизованному сбору, сортировке и переработке отходов, а российские производства стали перестраиваться под новую отрасль экономики. "Я уверен, аутсайдеры первого года реформы до конца года исправят ситуацию", - сказал министр.

В Российском экологическом операторе поддержали позицию главы Минприроды. "Мы внимательно вникаем в ситуацию, в которой оказалось каждое региональное правительство. Со всеми регионами идет диалог, в большинство запланированы поездки представителей РЭО. Но те, кто затянул этот процесс безосновательно, должны иметь в виду, что нарушают федеральное законодательство", - сказал ТАСС заместитель гендиректора компании Вячеслав Духин.