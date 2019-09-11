Медведев заявил, что помощь государства нуждающимся должна быть адресной

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Помощь со стороны государства людям, имеющим невысокие доходы, должна быть адресной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Если просто вот так раздать, то мы скорее всего поможем во-первых тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждаются в помощи, получат очень немного. Поэтому мы всегда исходим из того, что помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной", - сказал Медведев, отвечая на вопрос ведущего, почему нельзя просто раздать деньги всем, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Премьер назвал, какие категории граждан в России имеют невысокие доходы.

"Тем не менее, возвращаясь к портрету. Совершенно понятно, какие категории людей у нас получают невысокие доходы. Это понятно, кто. Это люди, у которых есть небольшой относительно источник дохода: это пенсионеры, люди, которые очень часто получают бюджетные доходы - первая категория. Вторая категория - это вне всякого сомнения, и наверное это самая сложная и важная категория, - большие семьи, где много детей и где приходится делить доходы между большим количеством людей. Это люди, у которых есть проблемы со здоровьем, и они просто не могут трудиться, допустим, в полную силу. Это, собственно, те направления, где мы должны концентрироваться", - сказал Медведев.

Премьер отметил также существенную региональную дифференциацию в доходах граждан.