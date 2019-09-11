Правительство поддержит новые проекты АСИ по работе с данными

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать новые проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ), которые направлены на работу с данными. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Еще раз большое спасибо, я очень верю в нашу совместную работу, она очень нужна. Поэтому правительство РФ точно новые инициативы АСИ в области работы с данными будет поддерживать", - сказал чиновник на заседании попечительского совета конкурса цифровых решений АСИ.

Акимов отметил, что в фокусе совместного внимания сейчас находится реализация вопросов, связанных с управлением данными, с созданием новых Data-центров, разметкой данных, решение вопросов с бесконфликтным, непротиворечивым, не задублированным, очищенным, хранением и генерацией данных на государственной стороне, а также работа по режиму оборота данных и его правовому регулированию.

"Мы запустили эксперимент по Национальной системе управления данными,... и я думаю, что ваше участие в этом проекте надо обдумать - какой запрос есть у участников конкурса к НСУДу, к архитектурно-технологическим и управленческим решениям", - сказал он.

Основная цель НСУД (предусмотрено национальным проектом "Цифровая экономика") - повышение эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации. Отдельным постановлением решено провести с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимент по апробации основных подходов к созданию системы на данных, которые будут предоставлены органами государственной власти. В этом эксперименте, в частности, примут участие Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Аналитический центр при правительстве РФ, Центральная избирательная комиссия, ЦБ, банки и страховые организации, а также региональные власти на добровольной основе.