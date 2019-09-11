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Бизнес-сообщество поддержало идею Медведева о создании гибкого трудового законодательства

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что гибкое регулирование рабочего времени и перенос ряда трудовых отношений с традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации неизбежно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бизнес-сообщество РФ поддержало идею премьер-министра Дмитрия Медведева о создании гибкого трудового законодательства. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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"Подход, который вы сейчас сформулировали, и давали комментарии на протяжении последнего времени, нас вполне устраивает - гибкое трудовое законодательство", - ответил Шохин на предложение Медведева. По его словам, гибкое регулирование рабочего времени и перенос ряда трудовых отношений с традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации неизбежно. "Мы готовы дать свои предложения и соображения, как эту гибкость трудового законодательства развивать", - заключил он.

В ходе программы Дмитрий Медведев предложил ввести гибкое регулирование времени труда человека, чтобы он мог самостоятельно планировать свое рабочее время и работать эффективнее. По его словам, это в равной степени важно, как для работника, так и для работодателя.

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