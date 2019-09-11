Скворцова: на сложные диагностические исследования для россиян нужно около 120 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 120 млрд рублей необходимо для своевременного обеспечения россиян сложными диагностическими исследованиями, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Сейчас приняты новые правила ОМС, внутри которых эти сложные виды диагностических исследований - МРТ, КТ, эндоскопические методы, ультразвуковые, сложные лабораторные тексты выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив, и сейчас это уже 119 млрд неквотирумых исследований <…> Мы сейчас представили дополнительный расчет небольшой - это всего 12,7 млрд внутри этих 119 млрд, которые требуются. Это полным рублем рассчитанная потребность", - сказала она.

По словам министра, это позволит обеспечить россиян дорогостоящими диагностическими исследованиями в соответствие с предельными сроками ожидания медицинской помощи. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что на эту цель средства необходимо найти. "Я думаю, эти деньги нужно будет изыскать, я такое поручение дам", - сказал он.