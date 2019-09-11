Медведев предложил использовать родовой сертификат на поддержку для снижения числа абортов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил использовать родовые сертификаты на оказание психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам. Об этом он заявил в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

"Его [родовой сертификат] можно было бы использовать и в этом назначении, то есть, например, на оказание психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость", - сказал он.

Медведев отметил, что проблема абортов очень тонкая и не может решаться нормативным путем. "Естественно, и запрет абортов не работает, и какая-то такая банальная тупая пропаганда тоже не работает. Действовать нужно действительно таким образом, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей", - пояснил он.

При этом премьер указал, что прерывание беременности по социальным причинам не всегда происходит из-за недостатка средств, иногда женщины предпочитают заниматься карьерой. Кроме того, существует тенденция к более позднему рождению первого ребенка, добавил он. "Значит второй ребенок тоже сдвигается, а это уже биологические проблемы. Иными словами, этот комплекс проблем государство и должно рассматривать, каким-то образом пытаться на него влиять", - подчеркнул Медведев.

Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здоровье", была внедрена в России 1 января 2006 года. Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Программа призвана стимулировать учреждения здравоохранения к более качественному оказанию услуг. Учреждение получает материальное вознаграждение после оказания услуг беременной женщине, учет ведется в отношении каждой обратившейся за медицинской помощью женщиной. Таким образом, учреждения здравоохранения оказываются в рыночных условиях конкуренции и заинтересованы в повышении качества своих услуг.