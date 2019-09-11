Медведев: от правительства ждут не рассуждений о трудностях, а конкретных решений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общество ждет от правительства не рассуждений о трудностях, а конкретных решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Главное, чего ждут от правительства, это не общие рассуждения о том, как тяжело и трудно, что не хватает денег на то или иное решение, а именно самих этих решений. Вот этим мы и будем заниматься", - заявил он.

В завершение телепрограммы, в которой также были задействованы профильные министры и эксперты, Медведев поблагодарил всех ее участников, отметив, что "это хороший формат, потому что позволяет выяснить много разноплановых вопросов". По его словам, у участвующих в программе представителей экспертного сообщества "есть свои предложения, что и как регулировать".

"Я уверен, что они (во время программы) что-то спросили, а что-то еще не спросили. Поэтому так договоримся: все, что вы наработали в рамках своей экспертной деятельности, передадите нам в правительство, я дам поручения, чтобы мои коллеги всем этим продолжили заниматься", - сказал глава кабмина.

Медведев также не исключил, что если такой формат общения окажется полезным, то его можно будет повторить "в случае необходимости, когда накопятся вопросы".