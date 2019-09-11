{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: от правительства ждут не рассуждений о трудностях, а конкретных решений

Премьер-министр также поблагодарил всех участников программы "Диалог", отметив, что "это хороший формат, потому что позволяет выяснить много разноплановых вопросов"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общество ждет от правительства не рассуждений о трудностях, а конкретных решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

На эту тему
"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Что рассказал премьер о планах развития страны

"Главное, чего ждут от правительства, это не общие рассуждения о том, как тяжело и трудно, что не хватает денег на то или иное решение, а именно самих этих решений. Вот этим мы и будем заниматься", - заявил он.

В завершение телепрограммы, в которой также были задействованы профильные министры и эксперты, Медведев поблагодарил всех ее участников, отметив, что "это хороший формат, потому что позволяет выяснить много разноплановых вопросов". По его словам, у участвующих в программе представителей экспертного сообщества "есть свои предложения, что и как регулировать".

"Я уверен, что они (во время программы) что-то спросили, а что-то еще не спросили. Поэтому так договоримся: все, что вы наработали в рамках своей экспертной деятельности, передадите нам в правительство, я дам поручения, чтобы мои коллеги всем этим продолжили заниматься", - сказал глава кабмина.

Медведев также не исключил, что если такой формат общения окажется полезным, то его можно будет повторить "в случае необходимости, когда накопятся вопросы".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Более 350 волонтеров регионов Юга и Поволжья собрались на форуме "Добро на Юге"
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Образование"
Читать полностью