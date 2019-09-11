Скворцова заявила, что за четыре года число абортов в России снизилось на 30%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число абортов за четыре года в России снизилось на 30%, при этом благодаря психологическому консультированию на 42% сократилось число абортов по желанию женщины, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

"Сейчас всего абортов 576 тыс., и из них только 290 тыс. - по желанию женщины. Это о чем говорит: только за четыре года последних на 30% снизилось число абортов", - сказала министр.

Она отметила, что по итогам прошлого года из 270 тыс. женщин, которые обратились в медорганизации, чтобы сделать аборт, и прошли психологическое консультирование, более 40 тыс. женщин отказались от абортов и родили детей.

По словам министра, наибольший вклад в сокращение числа абортов вносит психологическое консультирование женщин, обратившихся за этой медицинской услугой. "Для развития психологической работы с женщинами на поздних и на ранних стадиях, естественно, мы бы хотели иметь стимулирующие доплаты таким медицинским работникам, которые работают в этих отделениях в женских консультациях и в родильных домах", - сказала министр.

"Если действительно за счет этой меры можно спасти столько рождений, прибавка очень серьезная, то на это нельзя жалеть денег. Подготовьте предложение", - сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.