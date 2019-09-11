Медведев намерен дать ряд поручений по итогам своего участия в телепрограмме "Диалог"

"Надеюсь, что по результатам нашего разговора будут решения, в том числе в виде нормативных документов. Я буду контролировать эти поручения через аппарат правительства", - сказал глава кабмина РФ в среду после эфира программы.

Телепрограмма "Диалог" на канале "Россия-24", в рамках которой премьер вместе с министрами и экспертами в прямом эфире обсуждали реализацию национальных целей развития и нацпроектов, продлилась почти два часа. В завершение эфира Медведев поблагодарил всех его участников, отметив, что это хороший формат и не исключив, что подобное общение можно будет повторить. Он также попросил участвовавших в программе экспертов передать все свои наработки в правительство.