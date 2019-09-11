Смоленские власти скорректировали план создания детских технопарков

ТАСС, 11 сентября. Смоленская область направит почти 150 млн рублей на создание одного стационарного и трех мобильных технопарков "Кванториум" в 2020-2021 годах по нацпроекту "Образование". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Бюджет на создание стационарного детского технопарка "Кванториум" и трех мобильных технопарков составит: около 120 млн рублей - средства федерального бюджета, 3,7 млн рублей - средства регионального бюджета, более 26 млн рублей - внебюджетные средства. В Смоленской области первый мобильный детский технопарк "Кванториум" появится в 2020 году. В 2021 году будут созданы стационарный "Кванториум" в Смоленске и еще два мобильных детских технопарка", - говорится в сообщении.

В начале апреля администрация Смоленской области сообщала, что в 2020 году первым планировалось открыть стационарный технопарк в Смоленске, а три мобильных "Кванториума" хотели запустить в 2021 году. На эти цели собирались направить около 140 млн рублей.

Мобильные "Кванториумы" будут оборудованы на базе автомобилей "Газель Next" с прицепом, где разместят технические лаборатории. В них будет установлено оборудование для моделирования 3D-объектов беспилотных летательных аппаратов, робототехники, промышленного дизайна. Вес такого технопарка превысит 3,5 тонны.

Курсировать каждый из трех мобильных "Кванториумов" будет по шести агломерациям Смоленской области.

Лаборатории будут открыты шесть дней в неделю, кроме воскресенья. В первую половину дня на базе мобильного технопарка "Кванториум" будет проходить урок технологии для учеников 6-8 классов. Во вторую - дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей для учеников 5, 9-11 классов. Планируется, что за один учебный год один мобильный технопарк охватит дополнительным образованием не менее 1 тыс. детей.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.