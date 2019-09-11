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Смоленские власти скорректировали план создания детских технопарков

Предполагается, что за учебный год один мобильный технопарк обучит тысячу детей

ТАСС, 11 сентября. Смоленская область направит почти 150 млн рублей на создание одного стационарного и трех мобильных технопарков "Кванториум" в 2020-2021 годах по нацпроекту "Образование". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Бюджет на создание стационарного детского технопарка "Кванториум" и трех мобильных технопарков составит: около 120 млн рублей - средства федерального бюджета, 3,7 млн рублей - средства регионального бюджета, более 26 млн рублей - внебюджетные средства. В Смоленской области первый мобильный детский технопарк "Кванториум" появится в 2020 году. В 2021 году будут созданы стационарный "Кванториум" в Смоленске и еще два мобильных детских технопарка", - говорится в сообщении.

В начале апреля администрация Смоленской области сообщала, что в 2020 году первым планировалось открыть стационарный технопарк в Смоленске, а три мобильных "Кванториума" хотели запустить в 2021 году. На эти цели собирались направить около 140 млн рублей.

Мобильные "Кванториумы" будут оборудованы на базе автомобилей "Газель Next" с прицепом, где разместят технические лаборатории. В них будет установлено оборудование для моделирования 3D-объектов беспилотных летательных аппаратов, робототехники, промышленного дизайна. Вес такого технопарка превысит 3,5 тонны.

Курсировать каждый из трех мобильных "Кванториумов" будет по шести агломерациям Смоленской области.

Лаборатории будут открыты шесть дней в неделю, кроме воскресенья. В первую половину дня на базе мобильного технопарка "Кванториум" будет проходить урок технологии для учеников 6-8 классов. Во вторую - дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей для учеников 5, 9-11 классов. Планируется, что за один учебный год один мобильный технопарк охватит дополнительным образованием не менее 1 тыс. детей.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

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