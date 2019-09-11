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Северный Кавказ

Строительство 15 спортивных объектов началось в Северной Осетии по нацпроекту

В частности, началось строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство 15 спортивных объектов началось в Северной Осетии в рамках национального проекта "Демография", сообщил ТАСС министр спорта республики Алан Хугаев.

"Все мероприятия пройдут под эгидой нацпроекта, это и строительство спортплощадок, их оснащение, закупка технологического оборудования, закупка спортивного инвентаря и проведение спортивно-массовых мероприятий. В этом году в республике началось строительство 15 спортивных объектов", - сказал Хугаев.

В частности, началось строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, на закупку технологического оборудования для комплекса будет выделено 25 млн рублей. Также планируется обустроить для жителей районов 9 многофункциональных площадок и еще четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В четырех районах появятся малые площадки универсальных комплексов для сдачи норм ГТО.

В числе новых объектов до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию тренировочный центр по спортивной борьбе. "Давно ждали строительства этого центра, потому что в республике чувствуется большая нехватка спортивных объектов. Борьба в Северной Осетии - это спорт номер один, и строительство таких залов подхлестнет и увеличит количество занимающихся борьбой", - добавил Хугаев.

Он отметил, что на сегодняшний день процент занимающихся спортом в Северной Осетии составляет 36,6%. Этот показатель планируется увеличить в том числе за счет нацпроекта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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