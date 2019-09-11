Лучшие волонтерские практики в сфере культуры из 11 регионов распространят по всей России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Лучшие добровольческие инициативы из 11 регионов России, которые отобрали в рамках Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере культуры, войдут в программу акселерации, что позволит распространить этот опыт по всей стране. Об этом в среду сообщила ТАСС директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центр культурных стратегий и проектного управления" (Роскультпроект) Елена Царева.

"Всероссийский конкурс волонтерских проектов в сфере культуры - это мероприятие программы "Волонтеры культуры", программа в этом году работает впервые в рамках национального проекта "Культура", и задача - выявить добровольческие, волонтерские инициативы именно в этой сфере", - сообщила она.

В среду в Ростове-на-Дону прошла церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса лучших волонтерских проектов в сфере культуры. Всего были представлены проекты в четырех номинациях: "Волонтерские проекты, реализуемые совместно и/ или в учреждениях культуры", "Проекты в сфере сохранения культурного наследия", "Проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах", "Социокультурные и творческие проекты". "Мы видели сегодня, что по четырем номинациям они все очень разные, кто-то задействует ресурс учреждений культуры, кто-то пропагандирует то наследие, которое есть, транслируя его жителям той или иной территории и туристам, у кого-то именно туристический уклон, кто-то говорит о наследии и его сохранении", - рассказала Царева.

В финал состязания вышли 12 волонтерских проектов из Санкт-Петербурга, Костромы, Севастополя, Карелии, Бурятии, Башкирии, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей, часть их которых вместе с инициативами других участников конкурса войдет в программу акселерации. "Следующий этап - это тиражирование проектов, обучение лидеров этих проектов, включение технологических каких-то моментов, чтобы проекты можно было усовершенствовать и транслировать на те или иные территории ", - пояснила Царева.

От экскурсионного маршрута до арт-поликлиники

В Ростове-на-Дону волонтеры представили самые разные волонтерские проекты, которые уже успешно реализуются. Например, Максим Барченков из Костромы рассказал о проекте "Детская поликлиника. Арт-перезагрузка", главная цель которого - проведение арт-субботников, во время которых волонтеры расписывают сюжетами сказок стены поликлиник, облагораживают территорию и создают пространство для творчества внутри учреждений. Анна Горбач в среду поделилась опытом создания проекта "Красная линия Новосибирска", благодаря которому в городе появился ярко обозначенный туристический маршрут.

"Проект "Культурный квест", помимо того, что он решает такие задачи, как развитие культурного потенциала, привлечение участников культурного кода Санкт-Петербурга и России в дальнейшем, он еще решает одну из главных задач, стратегическую для добровольческой системы страны - это нахождение контактов между добровольческими объединениями и государственными учреждениями культуры, не только государственными, но и частными", - рассказал ТАСС руководитель проекта Сергей Горшкалев.

По его словам, проект реализуется в Санкт-Петербурге уже четвертый год, в его рамках волонтеры взаимодействуют с музеями, экскурсоводами и вместе создают новые маршруты. "И тем самым дают понять, что добровольчество в нашей стране - это хорошо и полезно для любого учреждения культуры", - сказал собеседник агентства.

"Этот конкурс призван, в первую очередь, поднять и сделать публичными те инициативы, которые есть, сделать их известными, и второй момент - сказать этим людям, что они классные, что они большие молодцы, что они действительно имеют большую смелость заявить о себе и смелость менять этот мир", - заключила директор Роскультпроекта.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших волонтерских проектов в сфере культуры проводится в рамках программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура". Организатором конкурса выступает Министерство культуры России и Роскультпроект. Оператором является Ассоциация волонтерских центров при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.