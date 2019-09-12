Власти Приморья планируют увеличить объем переработки ТКО более чем в пять раз

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья намерены к 2024 году увеличить объем переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем в пять раз. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в четверг на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".

"Много еще вопросов по твердым коммунальным отходам, сегодня мы перерабатываем порядка 12%, задача к 2024 году - выйти на переработку 64% отходов. Могут сказать, что сегодня мы завозим и полипропилен, и другие изделия, из которых изготавливаем пластмассовую посуду, пластмассовую тару, все это остается здесь у нас и пока не перерабатывается, поэтому, конечно, на ближайшие годы стоит задача построить перерабатывающие комплексы, сделать так, чтобы мы хотя бы меньше завозили и использовали местное сырье, макулатуру, пластмассу", - сказал Кожемяко.

С 1 января в России началась реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология". Всего в него входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".