Москалькова призвала доработать законопроект о доступности экологической информации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила необходимость активного участия омбудсменов всех уровней в доработке законопроекта о праве доступа россиян к информации о качестве воздуха, почвы и других экологических показателей. Об этом она сказала во Владивостоке в четверг на расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".

"Сегодня одним из ключевых законотворческих процессов является обсуждение законопроекта об экологической информации, <…> смысл именно в том, что люди должны получать право на информацию о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, состоянии почвы и так далее. Об этом президент Путин еще в 2016 году на Госсовете говорил, поставил задачу, что нам нужно обеспечить, чтобы каждый человек имел право на эту информацию. Прошли годы, и только сегодня в июне этого года такой законопроект внесен, но он не содержит ни механизмов доступа к этой информации, ни перечня информации, которую вправе получить человек. Я прошу уполномоченных по правам человека, всех, тех, кто имеет право выступать с законодательной инициативой [подключиться к этой работе]", - сказала Москалькова.

По ее словам, сейчас разворачиваются широкомасштабные общественные слушания по законопроекту об экологической информации, и важно, чтобы "закон не выхолостил главную идею: человек должен иметь право знать, какая радиационная атмосфера, что происходит с воздухом, и включиться в эту работу".

Правительство РФ ранее одобрило законопроект о доступности экологической информации, 18 июня он был внесен в Госдуму. В частности, изменения в закон "Об охране окружающей среды" вносятся в целях отнесения экологической информации к общедоступной, если иное не предусмотрено законодательством. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что депутаты будут настаивать на доработках правительственного законопроекта, так в нем нет перечня сведений, которые могут быть предоставлены гражданину, и порядка их передачи.

Обращения от граждан

Москалькова сообщила, что уполномоченные по правам человека разных уровней в РФ в 2018 году получили более 3 тыс. обращений от граждан в связи с проблемами экологии. Омбудсмен отметила, что около 15% этих обращений коллективные, их число возросло.

"Нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствуют поступающие к нам многочисленные обращения, причем количество коллективных обращений возросло. В прошлом году в общей сложности к нам, уполномоченным по правам человека федерального и регионального уровней, поступило более 3 тысяч обращений, вот лично ко мне - 1609. Порядка 15% - это коллективные обращения, за которыми стоят судьбы тысяч людей",- сказала Москалькова.

Она пояснила, что обращения связаны с проблемами загрязнения воздуха, переработки отходов и другими. Москалькова назвала востребованным нацпроект "Экология", отметив, что он "имеет достаточно серьезные ресурсы, но освоен лишь очень небольшой процент".

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".