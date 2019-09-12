Изделия производителей Амурской области впервые представлены на выставке в Европе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре компании из Амурской области впервые представили свою продукцию в Европе - на международной выставке подарков и декоративных изделий Intergift, которая открылась в Мадриде, сообщается на сайте регионального правительства.

"Изделия амурских производителей впервые представляют на международной выставке в Европе. Амурская область подготовила коллективный стенд. Регион представляют четыре компании - производители одежды, деревянных изделий, акриловых картин и дизайнерской мебели", - говорится в сообщении.

Подготовиться к мероприятию им помог амурский Центр поддержки экспорта, который ведет в регионе работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Это наша первая выставка в Европе, <...> мы очень волновались, когда готовились к ней, главный вопрос - насколько продукция амурских предпринимателей может быть востребована взыскательным европейским покупателем. Не побоялись поехать самые отчаянные, в хорошем смысле этого слова, творческие предприниматели. <...> Мы посмотрели ассортимент, представленный на выставке, и уже сейчас могу сказать, что продукция амурчан вполне конкурентоспособна", - цитирует сайт руководителя Центра поддержки экспорта Амурской области Ирину Палаеву.

Центр поддержки экспорта в Приамурье открылся в Благовещенске в 2018 году по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За год работы организация проконсультировала около 60 местных компаний по вопросам внешнеэкономической деятельности, организовала участие приамурских компаний в 15 международных выставках в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Испании, Японии и России.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.