В Великом Новгороде подрядчики не успевают в срок построить детсады по нацпроекту

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Строительные компании, возводящие в Великом Новгороде три детских сада в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография", не укладываются в график и намерены сдать объекты позже сроков, прописанных в муниципальных контрактах. Об этом застройщики сообщили на городском совещании по строительству, которое провел мэр Сергей Бусурин, сообщила пресс-служба администрации Великого Новгорода.

"Руководитель фирмы-застройщика детского сада на ул. Речной пояснил, что готов сдать объект в начале февраля [2020 года], хотя по контракту - 1 ноября 2019 года. Два других детских сада (в "Ивушках" и на ул. Вересова) подрядчик готов завершить строительство до конца года, при этом их сроки сдачи по контрактам - 1 октября и 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Местные власти ежедневно контролируют строительство дошкольных учреждений, проводят совещания с подрядчиками на объектах для оперативного решения возникающих проблем. На совещании также озвучили, что строительным компаниям выставляют штрафы.

Как ранее сообщал ТАСС, в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" до 2021 года в Новгородской области запланировано открытие 13 детских садов. В 2019 году должны были завершить строительство трех в Великом Новгороде в микрорайонах "Ивушки", "Псковском" и "Северном".