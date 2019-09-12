Конкурс по благоустройству малых городов на 2020 год стартует 23 октября

КРАСНОГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Открытие конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений пройдет в Нижнем Новгороде в конце октября. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, выступая в четверг на "Региональном дне" в правительстве Московской области.

"23 октября в Нижнем Новгороде состоится открытие конкурса [благоустройства] малых городов и исторических поселений, в котором отдельным блоком мы хотим посвятить обучающий семинар по цифровизации городского хозяйства малых городов в рамках ведомственного проекта "Умный город" национального проекта "Жилье и городская среда", - отметил Егоров.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Тогда жюри отобрало 80 городов, представивших свои проекты на конкурс, победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета. После этого в связи с интересом к конкурсу муниципальных властей и граждан было принято решение проводить его ежегодно уже в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом 5 млрд рублей. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов.