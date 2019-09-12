Дом научной коллаборации создадут на базе Ульяновского госуниверситета в 2020 году

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены в 2020 году на базе Ульяновского государственного университета создать центр дополнительного образования "Дом научной коллаборации". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Ульяновская область стала победителем конкурсного отбора по реализации проекта "Дом научной коллаборации". Создание нового центра дополнительного образования запланировано в 2020 году на базе Ульяновского государственного университета в рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС министр образования и науки Наталья Семенова, в рамках проекта будет организован ряд модулей - "Детский университет", "Малая академия", "Урок технологии", "Педагог К-21" (повышение квалификации педагогов), "Урок биологии". Это позволит повысить квалификацию по робототехнике, программированию, 3D- и VR-технологиям, основам молекулярной биологии и генетики, микро- и макроанатомии.

"Цель проекта - использование высококвалифицированного кадрового потенциала и имеющейся инфраструктуры Ульяновского государственного университета для реализации дополнительных образовательных программ, отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации", - уточнила она.

По мнению министра, это позволит Ульяновской области значительно увеличить число детей, охваченных программами дополнительного образования. В результате школьники смогут лучше подготовиться к поступлению в вуз, педагоги - повысить квалификацию, а сам вуз - выявить лучших учеников для дальнейшего обучения и увеличить эффективность использования инфраструктуры.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.