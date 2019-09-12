В правительстве согласовали визуальный стиль нацпроектов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Единый стандарт визуального стиля национальных проектов согласован в правительстве России, говорится в документе, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Документ направлен в федеральные органы исполнительной власти и руководству регионов.

Организация разработки единого визуального стиля была поручена агентству ТАСС в апреле премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация".

Единый фирменный стиль нацпроектов включает как логотипы каждого из 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, так прочие визуальные элементы. Каждый из представленных в правительство вариантов стиля был подготовлен с целью повышения уровня узнаваемости национальных проектов.

Выбранный правительством вариант стиля выполнен в гамме, отсылающей к цветам российского флага. По замыслу разработчиков, общий логотип нацпроектов представляет собой символ, обозначающий единство трех направлений национальных целей развития, на основе которых были сформулированы нацпроекты: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.