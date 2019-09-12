В Ленобласти ожидают роста федерального финансирования на ремонт дорог до 2,5 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают на увеличение финансирования из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог в регионе в следующем году почти втрое - до 2,5 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

"Планируем все-таки достичь 2-2,5 млрд рублей федерального софинансирования на следующий год", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Москвин отметил, что в этом году власти региона получили примерно в три раза меньше.

"В этом году мы по федеральному бюджету часть уже получили, часть еще получим, но в целом - 890 млн рублей на разные дороги и по разным программам. Из них 296 млн рублей - это национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал зампред областного правительства.

По данным дорожного комитета Ленинградской области, в этом году на полученные 296 млн рублей региональные власти отремонтировали автомобильные дороги с высокой интенсивностью движения: трассу Петербург - Ручьи, Гатчина - Ополье и Кемполово - Выра - Тосно - Шапки. Работы по ним выполнены в полном объеме.

Кроме того, за счет дорожного фонда региона еще продолжаются работы на 18 участках дорог в 13 районах области.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.