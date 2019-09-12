Эксперты: корпоративная культура и инвестиции в человека помогут в конкурентной борьбе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Конкуренция подталкивает компании к постоянному поиску возможностей улучшить свои финансовые результаты, которые зависят в том числе от производительности труда сотрудников. На первом этапе необходимо оптимизировать процессы и сокращать издержки, но устойчивое повышение производительности возможно только при внедрении корпоративной культуры на всех уровнях и развития человеческого капитала, считают участники Московского финансового форума, обсудившие в четверг нефинансовые стимулы и рабочую культуру.

"Корпоративная культура, работа с сотрудниками, некая выстроенная система, она все-таки ведет к очень хорошим результатам. Могу сказать, что опыт общения с предприятиями, жизненный опыт и опыт проведенных исследований показывает, что в большинстве предприятий нашей целевой группы о производительности труда вообще не очень задумываются, а о работе с человеческим капиталом, честно говоря, тем более", - отметил замминистра экономического развития Петр Засельский на сессии "Производительность труда как образ мышления".

При этом в России корпоративная культура зачастую внедряется на интуитивном уровне и ее элементы очень разрозненны. Часто корпоративные ценности только декларируются, но не соблюдаются даже руководством, подчеркнул Засельский.

"Без наличия железной воли руководителя, "железная воля" - словосочетание здесь очень важно, добиться результатов достаточно тяжело. То есть это должна быть системная работа, она не должна быть брошена на полпути, руководитель должен поддерживать те ценности, которые он несет и доводит до остальных, и только своим примером можно показать, что эта система работает", - отметил замминистра.

Засельский рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", что министерство предложит компаниям рекомендации по внедрению элементов корпоративной культуры для повышения производительности труда, такие как работа с молодежью и персоналом, наставничество, меры финансовой и нефинансовой мотивации и другие. "Мы хотим презентовать набор рекомендаций, мы попробуем сделать пошаговую инструкцию, как внедрять корпоративную культуру. У нас где-то до конца ноября такая работа будет идти. В ближайшую неделю мы, наверно, разместим первую часть методических рекомендаций", - сказал он в кулуарах форума.

Замглавы Минэкономразвития отметил, что набор мер, которые должны применяться в организациях, зависит от их размера: маленькие компании большее внимание уделяют обучению персонала, тогда как работа с талантами - удел крупных игроков. "Большие компании, которые зависят от талантов в работе, а не просто от процессов каких-то, начинают думать, как дальше обгонять конкурентов. Нельзя все время улучшать только процессы. Во всем мире идет борьба за таланты", - добавил он.

Образ мышления

На сессии в рамках Московского финансового форума были представлены результаты опроса более 1,7 тыс. руководителей, который показал, что свыше 60% опрошенных считают, что в наибольшей степени на производительность труда сотрудников влияют именно образ мышления и наличие мотивации.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова отметила, что по опыту РСПП большая часть крупных компаний всерьез думают о том, что нужно повышать производительность труда. "Мы видим более, чем две трети компаний (входящих в РСПП - прим. ТАСС) - это компании, у которых уже есть программы, стратегии или какие-то другие утвержденные документы, которые посвящены производительности труда. На самом деле это означает, что производительность труда как комплексная задача уже стала частью корпоративной политики", - сказала она.

При этом, отметила вице-президент РСПП, далеко не всегда в таких компаниях производительность становится образом мышления. "К сожалению, сейчас некоторые останавливаются на верхнем уровне. Например, вторая цифра, которая нас несколько удивила, что система КПЭ [ключевых показателей эффективности] внедрена только в трети компаний, которые участвовали в опросе", - отметила Глухова.

Одна из основных проблем бизнеса - нехватка квалифицированных кадров. Решить проблему возможно с помощью включения постоянного образования в корпоративную культуру, полагает вице-президент РСПП. Особенно эффективно образование за рубежом, когда работники вместе со знаниями перенимают новую производственную и организационную культуру, которую впоследствии могут распространять среди коллег.

Некоторые передовые компании уже начинают работу по обучению и прививанию своих рабочих ценностей даже не среди студентов вузов, а среди школьников, добавила Глухова. "Сегодня, например, создавая лабораторию химическую или физическую в школе, через несколько лет компания получает более интересный выбор специалистов, которые придут и к ним, и к их поставщикам, и может быть даже конкурентам. Но в любом случае производительность труда в этом секторе будет повышаться", - пояснила она.

Не только бизнес

Губернатор Пермского края Максим Решетников поделился опытом региона в области повышения производительности труда. Проект реализуется в крае с 2017 года, предприятиям-участникам удается повышать производительность труда на 15-20% в год, при этом зарплаты растут в среднем на 7-8%. "По сути, за 2,5 года начала формироваться некая культура. Почему? Потому что большая часть проекта - это обучение <...> Проект на сегодняшний день меняет культуру, но он глубоко меняет ситуацию только в ограниченном секторе, как правило, в промышленности", - сказал глава региона.

Решетников подчеркнул, что необходимо подключать к проекту "самую непроизводительную сферу". "Сферу оказания социальных услуг, медицинских, образовательных, правоохранительную сферу, как бы это ни звучало дико на сегодняшний момент. Но это те сферы, где у нас очень большая занятость, и если мы посмотрим с точки зрения выработки, добавленной стоимости - очень низкая добавленная стоимость в расчете на одного занятого", - пояснил он.

"Неплохо бы, чтобы идеологию производительности труда, которую федеральные власти пропагандируют, мы бы еще попытались опрокинуть на себя, на свою организацию труда. Потому что если мы посмотрим на нашу организацию госаппарата, на работу госаппарата, я думаю, что нужно иметь отвагу через призму производительности труда посмотреть на себя, то можно ужаснуться", - добавил Решетников.

С ним согласна и вице-президент РСПП, которая отметила, что большинство практик по корпоративной культуре крупных компаний можно с успехом применять в госуправлении. "Некоторые системы мотивации и работы с персоналом, и образовательных программ, они годятся и для госуправления, потому что крупные компании в какой-то части похожи на государственные структуры - она может быть тяжелой, она может быть бюрократичной, а может быть эффективной и клиентоориентированной", - указала она.