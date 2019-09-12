В Белгороде создали цифровую платформу для российских аграриев

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Цифровую платформу для российского аграрного сектора разработали на базе научно-образовательного центра (НОЦ) в Белгороде, который создан по нацпроекту "Наука". Об этом сообщил в четверг губернатор Белгородской области Евгений Савченко на пленарной сессии Всероссийского форума "Проф-IT".

"Сегодня мы создали научно-образовательный центр по линии инноваций в агропромышленном комплексе (АПК), разработали платформу, которая будет заниматься и занимается цифровизацией сельского хозяйства, очень интересное и перспективное направление", - сказал Савченко, уточнив, что платформа рассчитана на аграрный сектор всей страны.

По мнению полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игоря Щеголева, также посетившего форум, Россию вполне можно назвать "региональной цифровой сверхдержавой". "Нет ни одной страны в мире, где было бы столько региональных замечательных цифровых решений. Осталось только добиться, чтобы они все хорошо внедрялись, работали, и желательно, чтобы они не дублировали друг друга. У нас столько всего нужно оцифровывать, что работы хватит всем", - отметил он.

Как ранее сообщил ТАСС Савченко, созданный в Белгороде НОЦ будет специализироваться на разработке биотехнологий в сфере АПК - от создания "умных" биоудобрений до разработки клеточных технологий. Планируется, что центр объединит ведущие университеты региона, некоторые научные организации РАН, а также крупные сельскохозяйственные компании.

Всероссийский форум "Проф-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства. Каждый год он проходит в новом регионе, ранее его принимали Сыктывкар, Рязань, Ханты-Мансийск, Уфа, Ярославль и Светлогорск, в этом году форум проходит в Белгороде с 12 по 13 сентября. Целью конкурса является повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах РФ. Всего за прошедшие шесть лет площадку "Проф-IT" посетили делегации из 85 регионов страны, в этом году на конкурс в рамках форума поступило 178 проектов из 46 субъектов.

Нацпроект "Наука" рассчитан до 2024 года. Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.