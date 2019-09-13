В Магаданской области признано аварийным более 220 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 13 сентября. Переселение требуется для жителей более 220 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья в Магаданской области, согласно данным на август 2019 года. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Аварийным признаны более 220 тыс. кв. метров жилых помещений", - сообщил собеседник агентства.

В июне ТАСС сообщал, что Магаданская область направит в текущем году 41,7 млн рублей на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Всего на программу по расселению людей из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы запланировано более 892 млн рублей. Расселять в первую очередь будут жителей домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года. Всего планируется расселить 201 квартиру, в которой проживает 341 человек. В этом году в области ведется строительство 7,4 тыс. кв. м жилья, к 2024 году планируется ввести 51,46 тыс. кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.