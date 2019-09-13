Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнится на 24 препарата с 2020 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнится на 24 препарата с 2020 года, сообщила в пятницу во время прямого эфира "Министр на связи" министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Сейчас уже комиссия экспертов проголосовала за дополнительное включение в этот перечень еще 24 препаратов с 2020 года. Хотела бы отметить, что включаются препараты самые современные, высокотехнологичные, особенно большое число препаратов включается противоонкологических, но и по другим разделам тоже", - сказала министр.

Она добавила, что перечень с 2015 года существенно расширился - на 150 международных непатентованных наименований. На данный момент он включает 735 наименований.

Льготное обеспечение лекарствами

Пилотные проекты по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенесших острые заболевания, будут запущены в регионах в 2020 году.

По словам Скворцовой, регистр россиян, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, уже создан.

"Вслед за этим со следующего года мы планируем пилотные проекты, которые позволят нам полностью отработать те механизмы, которые нужны для перехода к системе", - отметила министр.

Модель льготного лекарственного обеспечения будет отрабатываться на группе пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания и перенесших инфаркты или инсульты, а также операции на сосудах. "Мы бы хотели со следующего года этот блок отработать с пациентами с тем, чтобы не менее двух лет эти пациенты могли получать лекарства в амбулаторном звене", - уточнила министр. Система льготного лекарственного обеспечения появится в РФ к 2023 году.

"В идеале эта система должна быть распространена на все препараты жизненно важные", - добавила министр.