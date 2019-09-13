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Минздрав планирует зафиксировать минимальный уровень зарплаты первичного звена

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что такие системные меры позволят "повысить уровень заработной платы и уменьшить дифференциацию между людьми"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ намерено зафиксировать минимальный уровень оплаты труда специалистов первичного звена. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Мы хотим зафиксировать минимальный уровень для специалистов, работающих в первичном звене. Это не менее 170% от средней по экономике зарплаты для врачей, для скорой помощи - не менее 200%, для фельдшеров - не менее 120% от средней по экономике, остальной средний персонал, в том числе работающий в кабинетах, - не менее 70%", - сказала она.

Скворцова отметила, что такие системные меры позволят "повысить уровень заработной платы и уменьшить дифференциацию между людьми". Она добавила, что 1 и 2 десятых - ставка, оптимальная по оценкам медицинского сообщества, которую следует принять базовой.

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