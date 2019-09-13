Минздрав видит необходимым внедрение резидентур для молодых специалистов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ считает очень важным внедрение в российскую практику резидентур для молодых специалистов, не имеющих профессионального опыта. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Во всем мире есть практика закрепления профессиональных навыков молодого специалиста под контролем опытных наставников. Эта система, которая в мире носит название резидентуры, есть везде. Нам представляется, что это очень важно внедрить в нашей стране, с тем, чтобы не менее двух-трех лет молодые специалисты отрабатывали под контролем опытных наставников в системе здравоохранения", - сказала она.

Она отметила, что важно законодательно закрепить статус "молодого специалиста" - человека, прошедшего аккредитацию, допущенного до профессиональной деятельности, но не имеющего в ней опыта. Наставник же - это опытный человек, работающий по специальности не менее пяти лет.

Ранее Минздрав России разработал проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения субъекты в рамках поручения президента Владимира Путина должны подготовить и представить не позднее 1 июля 2020 года.