Скворцова: большое число частных клиник в РФ открывают врачи из бюджетных учреждений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Работники бюджетных медицинских учреждений открывают большое число частных медицинских организаций в субъектах, что создает конфликт интересов и снижает доступность бесплатной медицинской помощи для населения. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

Для этой проблемы Минздрав России прорабатывает предложения по так называемому "двойному лицензированию".

"Очень часто частные организации, они создаются самими сотрудниками государственной медицинской организации. Они там до трех часов осуществляют прием на своем рабочем месте - государственном, - а после трех, собственно, платный прием через дорогу, и это, к сожалению, в 1990-е годы и в начале 2000-х годов стало очень распространенной практикой в определенных округах федеральных", - сказала министр.

По ее словам, 10-15% частных клиник в субъектах самодостаточны - имеют собственный штат врачей.

Как ранее сообщала Скворцова порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, новый порядок лицензирования медицинской деятельности может обязать регионы предварительно определять потребность населения в том виде медицинской помощи, который планирует предложить новая частная медицинская организации. Эта мера должна повысить качество и доступность медуслуг и позволит уйти от конфликта интересов, когда врачи-совместители "выдавливают" пациентов в частную клинику из бюджетной.

Минздрав России разрабатывает проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения субъекты в рамках поручения президента Владимира Путина должны подготовить и представить не позднее 1 июля 2020 года.