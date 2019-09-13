Минздрав планирует расширить Национальный календарь прививок в течение двух лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Национальный календарь прививок в течение двух лет пополнится новыми вакцинациями, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Мы планируем в течение ближайших двух лет расширить Национальный календарь [прививок], введя туда дополнительную иммуновирусную инфекцию, вакцинацию против ветряной оспы. Мы хотели бы расширить вакцинацию против гемофильной инфекции не только для детей, но и для всех групп риска", - сказала она.