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Минздрав планирует расширить Национальный календарь прививок в течение двух лет

Ожидается, что туда добавят, в частности, вакцинацию против ветряной оспы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Национальный календарь прививок в течение двух лет пополнится новыми вакцинациями, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Мы планируем в течение ближайших двух лет расширить Национальный календарь [прививок], введя туда дополнительную иммуновирусную инфекцию, вакцинацию против ветряной оспы. Мы хотели бы расширить вакцинацию против гемофильной инфекции не только для детей, но и для всех групп риска", - сказала она.

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Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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