Вакцина против полиомиелита к 2021 году будет производиться в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Производство вакцины против полиомиелита к 2021 году будет производиться на заводе в России. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Очень важно создание нашей российской вакцины против полиомиелита, оригинальной, очень эффективной, в 2021 году у нас уже будет собственный завод производить эту вакцину, а в 2023 году по полному циклу - антиген, субстанции - они будут российскими", - сказала она.

Скворцова добавила, что Минздрав РФ работает над тем, чтобы все вакцины производились в России.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания). Поражает главным образом детей в возрасте до 5 лет. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.