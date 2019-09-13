Адыгея получит первые восемь автоклубов по нацпроекту "Культура" в 2024 году

МАЙКОП, 13 сентября. /ТАСС/. Передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) поступят в Адыгею в рамках национального проекта "Культура" в 2024 году. Планируется закупка восьми автоклубов с оборудованием для кинопоказов, сценой, световой и звуковой аппаратурой. Об этом в пятницу сообщила ТАСС первый заместитель министра культуры Адыгеи Ольга Гавшина.

"Первые в республике восемь мини-концертных залов на колесах в рамках федерального проекта "Культурная среда" (нацпроект "Культура") мы получим в 2024 году. Это позволит проводить и культурно-массовые мероприятия для сельских жителей, а раньше артистам приходилось везти с собой оборудование для сцен", - сказала она.

На обеспечение учреждений культуры региона специализированным автотранспортом для обслуживания населения будет направлено порядка 42 млн рублей, из них 37,6 млн рублей - федеральные средства.

"У нас в республике есть аулы и села, где, к сожалению, пока нет домов культуры. В этом случае благодаря автоклубам можно будет привозить жителям книги, вести трансляцию каких-то больших мероприятий", - добавила Гавшина.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.