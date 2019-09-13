Минздрав планирует заменить старые здания районных больниц типовыми

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ попросило министерство строительства распорядиться по поводу разработки типовых проектов больниц по моделям Минздрава в зависимости от числа пациентов, которые будут к ним прикреплены. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Одно из направлений, которое мы предложили, это снос районных и центральных районных больниц и создание новых современных на основе моделей, которые уже отработаны Минздравом вместе с Минпромторгом. И мы попросили поручения министерства строительства для разработки типовых проектов по нашим моделям, в зависимости от численности префектурного населения - начиная от 20 тыс. прикрепления к районной больнице, дальше 30, 50, 100 тыс. и более для центральных районных больниц", - сказала министр.

Скворцова пояснила, что на сегодняшний день в капитальном ремонте нуждается более 7 тыс. кв. м объектов первичного звена из-за высокого уровня износа. По ее словам, это более 80%. Некоторые учреждения и вовсе требуют сноса, добавила она.

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов. Ключевые цели нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.