Информационная система мониторинга загрязнения воздуха появится в 12 городах в 2020 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 12 российских городах, в которых данная проблема стоит наиболее остро, заработает в 2020 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов на конференции в Москве по теме промышленной экологии.

"Эта информационная система будет давать информацию по текущему состоянию атмосферного воздуха, также будет даваться прогноз. Данная система будет доступна в режиме светофора", - сказал Низамов, уточнив, что красный цвет будет сигнализировать о сильном превышении показателей, зеленый - о благоприятной обстановке.

За основу системы, которая заработает в следующем году, будет взят реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. По словам Низамова, прогноз и информация о текущей обстановке будет формироваться на основе данных от Росгидромета, Роспотребнадзора и от субъектов РФ. Доступ к информационной системе будет открыт всему населению.

Росприроднадзор планирует разработать модель системы сводных расчетов загрязнения воздуха для 12 городов РФ, оснастив ее информационной составляющей о прогнозах и текущей обстановке. В Минприроды отмечали, что новая методика позволит прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов. Модель будет внедрена в рамках нацпроекта "Экология" на территории 12 самых загрязненных городов РФ: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух".