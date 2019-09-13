Кабмин выделит на создание геномных центров мирового уровня 1,3 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победители конкурсного отбора по созданию центров геномных исследований мирового уровня по нацпроекту "Наука", которыми стали три заявки, получат 1,3 млрд рублей до конца года. Общий объем финансирования до 2024 года составит свыше 11 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

"В рамках реализации нацпроекта "Наука" к 2024 году планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. Объем финансового обеспечения создания и поддержки центров геномных исследований на период 2019-2024 годов из федерального бюджета составит 11,2 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - в 2019 году", - говорится в сообщении.

Накануне, 12 сентября, прошло заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, на котором были определены три геномных центра, которые планируются к созданию в рамках консорциумов и полностью обеспечат работу по всем четырем направлениям программы.

"Создание центров направлено на комплексное решение задач, определенных указом президента РФ "О развитии генетических технологий в РФ" - обеспечение разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой области", - сказала вице-премьер, сопредседатель совета Татьяна Голикова, слова которой приводятся в сообщении.

Победители конкурса

Согласно данным министерства, по направлению "Биобезопасность и обеспечение технологической независимости" победителем выбран "Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости". Он будет создан тремя организациями Роспотребнадзора: Научным центром прикладной микробиологии и биотехнологии, Научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии.

По направлениям "Генетические технологии для развития сельского хозяйства" и "Генетические технологии для промышленной микробиологии" победила заявка Курчатовского геномного центра, в котором будут осуществлять исследования ученые национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, Института молекулярной генетики РАН, Московского физико-технического института и нескольких других.

Третий победитель выбран по направлению "Генетические технологии для медицины". Им стал Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, который будет создан на базе Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Института биологии гена РАН, Медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.