Минобрнауки хочет разработать новый механизм присвоения вузу статуса НИУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России проведет комплексный анализ практик и выработает новый механизм присвоения вузам категории научного исследовательского университета. Об этом рассказал в пятницу на заседании коллегии ведомства директор департамента проектной деятельности Андрей Зарубин.

"В федеральном проекте "Молодые профессионалы" [национального проекта "Образование"] предусмотрены несколько направлений, по которым мы сейчас стартовали. Первое из них касается реализации механизмов по присвоению категории "Национальный исследовательский университет". Впервые за последние годы в рамках этого федпроекта мы проведем комплексную оценку реализации эффективности всех проектов по развитию системы образования в увязке друг с другом и сделаем это за период с 2006 по 2018 год. Одним из результатов этой работы станет выработка нового механизма присвоения категории национальный исследовательский университет", - заявил он.

Как отметил чиновник, ведомство уже запустило ряд проектов, направленных на работу с вузами, среди которых трансформация проекта 5-100, формирование новой модели государственной поддержки не менее 80 вузов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы. "В этой связи мы можем говорить о том, что в начале 2020 года мы должны выйти на решения по обновлению системы поддержки программ развития, образовательной и научной деятельности в наиболее эффективных вузах РФ", - заключил Андрей Зарубин.