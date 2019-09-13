Пилот суперсервиса по переезду в другой регион пройдет в 2020 году в пяти регионах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Эксперимент комплекса госуслуг в режиме онлайн (так называемого суперсервиса) по переезду в другой регион планируется провести в 2020 году в пяти субъектах РФ. Соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика", сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Комплекс услуг позволит гражданам России при переезде в другой регион страны без посещений многочисленных организаций получить регистрацию по месту жительства, полис ОМС и прикрепление к медицинской организации, постановку на учет в военкомате, постановку в очереди в детские сады и школы, получение лицевых счетов ЖКХ и другие необходимые сервисы. Пилотный проект в пяти регионах планируется запустить в 2020 году", - рассказали в АНО "Цифровая экономика", добавив, что список пилотных регионов пока не определен.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, который представил рабочей группе суперсервис, ежегодно в другой регион России переезжают 10 млн граждан, при чем при переезде им надо в среднем посетить 10 ведомств и написать 15 заявлений.

"Представители рабочей группы отметили важность разработки требований к коммерческим организациям, которые можно включить в состав суперсервиса, а также необходимость включения услуг для предпринимателей, например переноса данных индивидуального предпринимателя", - уточнили в организации.

Формирование документов онлайн

Кроме того, члены рабочей группы предложили рекомендации по доработке другого суперсервиса - "Цифровые документы об образовании онлайн". Так, пояснили в пресс-службе АНО "Цифровая экономика", суперсервис обеспечит формирование документов об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, а также возможность онлайн-апелляции на результаты ЕГЭ, при этом пилотный проект планируется запустить в 2022 году.

По данным Федерального реестра сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, представленным заместителем генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития" Юрием Изосимовым, в 2018 году выпущено более 1,8 млн аттестатов о среднем образовании, из которых более 15 тыс. было продублировано по заявлению владельца, и более чем 900 тыс. дипломов о высшем образовании, из которых на 6,9 тыс. поступили обращения о дублировании. При этом, добавил он, ежегодно на печать бланков расходуется около 1 млрд руб. бюджетных средств.

"Участники рабочей группы в числе рекомендаций предложили расширить функционал суперсервиса возможностью дистанционной подачи документов работодателям, включить в информационное взаимодействие Пенсионный фонд России, которому требуются данные об образовании", - отметил заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

О суперсервисах

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.