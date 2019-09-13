Более 25 ФАПов построят в Чувашии по нацпроекту до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство 26 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) стоимостью свыше 108 млн рублей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" будет завершено до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"Ведется строительство 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих. В июне введен в эксплуатацию первый ФАП в селе Ичиксы Алатырского района. До конца года все объекты будут сданы", - говорится в сообщении.

Ранее восемь мобильных ФАПов поступили в республику по нацпроекту "Здравоохранение", их передали в деревни Порецкого, Ибресинского, Чебоксарского, Алатырского, Яльчикского, Урмарского, Красноармейского и Красночетайского районов Чувашии. ФАПы представляют собой передвижные комплексы на базе шасси автобуса "ПАЗ", оснащенные необходимым оборудованием.

По информации пресс-службы, в 2018 году с помощью мобильных комплексов было охвачено медицинской помощью около 50 тыс. человек.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.