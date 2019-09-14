Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Численность россиян, переступивших 100-летний рубеж, увеличилась с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

За последние 10 лет количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. Так, численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5895 человек, а женщин - 14687 человек. Общая численность долгожителей на начало года составила 20582 человека, следует из материалов статистического ведомства.

При этом численность женщин старше 100 лет на 1 января 2009 года, по данным Росстата, составила 6465 человек, а мужчин - 1253 человека.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 13 сентября сообщило, что число людей в возрасте старше 100 лет в стране впервые превысило отметку в 70 тыс.

Национальный проект "Демография", который стартовал в России в этом году, ставит своей целью достичь показателя ожидаемой средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.