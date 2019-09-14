Региональные IT-проекты получат в 2019 году гранты на 5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральную программу грантовой поддержки региональных IT-проектов по внедрению и тиражированию сквозных цифровых технологий запустят в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" до конца сентября. Общая сумма грантов на 2019 год составит 5 млрд рублей, сообщил в субботу директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Дмитрий Крюков на совещании в Кузбассе.

"По постановлению правительства №550 ["Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий"] [выделено] 5 млрд рублей на этот год <…> Мы запускаемся в авральном режиме, запустили на днях портал, где непосредственно будет происходить подача заявки", - сказал Крюков.

Директор департамента грантового финансирования РФРИТ Алексей Бойко пояснил, что планируемая дата начала приема заявок - 30 сентября. "Мы рассчитываем на то, что до конца года успеем выдать первые транши", - добавил на совещании Бойко.

По словам Крюкова, общая сумма грантовой поддержки региональных IT-проектов до конца 2021 года составит 20 млрд рублей, включая 5 млрд рублей в текущем году, 6 млрд рублей - в 2020 году, 9 млрд рублей - в 2021 году. "Это только трехлетняя программа. А вообще в течение шести лет будут выделены колоссальные средства", - подчеркнул директор фонда.

По данным пресс-службы фонда, участники программы смогут получить грант от 15 млн рублей. Срок внедрения решения не должен превышать три года, а внебюджетное финансирование должно составлять не менее 50%. Претендовать на получение гранта могут региональные проекты по тиражированию и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений на базе сквозных цифровых технологий. Подаваемые на грант проекты должны быть готовы к пилотному внедрению или тиражированию уже внедренных продуктов.

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять сквозных цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки "больших данных" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.