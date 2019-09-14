Оборудование для онкодиспансера поступило в Кабардино-Балкарию в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. УЗИ-аппарат экспертного класса, анализаторы и универсальный операционный стол для онкологического диспансера Кабардино-Балкарии (КБР) закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Продолжается совершенствование организации онкологической службы по нацпроекту "Здравоохранение". В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в КБР" начаты поставки современного оборудования в онкологический диспансер. Установлены УЗИ-аппарат экспертного класса, анализаторы, универсальный операционный стол, вводятся в эксплуатацию три эндоскопических комплекса, что позволит в ближайшее время внедрить в онкодиспансере малоинвазивные операции, то есть пациенты с онкологическими заболеваниями будут быстрее и лучше восстанавливаться после хирургических вмешательств", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что два специалиста диспансера проходят обучение современным методам лечения с помощью новой медицинской техники. Всего по соглашению с Минздравом России в текущем году в республике будет приобретено оборудование на сумму около 150 млн рублей.

Руководитель ведомства Марат Хубиев назвал ввод в эксплуатацию техники очередным важным шагом в совершенствовании онкологической службы.

"Ранее за счет расширения площадей в онкодиспансере были открыты два хирургических отделения и реанимация, появилась возможность размещения нового оборудования, которое теперь позволит улучшить качество диагностики и лечения. Также по нацпроекту открыты центры амбулаторной онкологической помощи в межрайонной многопрофильной больнице в селении Анзорей и медицинском консультативно-диагностическом центре", - приводит его слова пресс-служба.

В регионе также продолжается работа по завершению строительства нового онкоцентра, уточнил он. "Выделены средства на проектно-сметную документацию в соответствии с современными требованиями, после чего будут предприняты дальнейшие шаги по решению данного вопроса", - заверил министр.