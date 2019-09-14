В Чите открыли ледовый дворец, реконструированный в рамках нацпроекта

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец в Чите открылся в субботу после масштабной реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта "Демография". Более 1 тыс. человек смогут теперь заниматься здесь спортом в более комфортных условиях, сообщила пресс-служба губернатора.

"Более 1 тыс. забайкальцев, посещающих ледовый дворец в Чите, будут заниматься в более комфортных условиях. В субботу после масштабной реконструкции, проведенной по нацпроекту, торжественно открылось одно из самых крупных спортивных сооружений города", - говорится в сообщении.

Реконструкция проведена в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". На центральной арене ледового дворца уложено новое синтетическое покрытие и заменены борта. Кроме того, закуплено оборудование - ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов. На приведение спортивного объекта в порядок потрачено 25 млн рублей.

Министр спорта Забайкальского края Виталий Ломаев отметил, что целью регионального проекта "Спорт - норма жизни" является повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. "В 2019 году Забайкальскому краю на эти цели выделено более 204 млн рублей. Мы уверены, что благодаря такому вниманию к сфере спорта будут не только повышены результаты наших профессиональных спортсменов, но и больше людей станут заниматься спортом, станут физически активны", - приводит пресс-служба его слова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.