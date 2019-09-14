В число лучших солистов Детского хора России вошли 19 детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Конкурс солистов Детского хора России, проходивший в рамках национального проекта "Культура", завершился в Международном детском центре "Артек". В числе победителей оказались 19 ребят из разных регионов, в том числе из Северной Осетии, Якутии, Приморья, говорится в субботу в сообщении пресс-службы "Артека".

"Финальный гала-концерт Детского хора России собрал на артековской сцене лучшие коллективы страны. В составе большого сводного хора 525 детей из 59 субъектов РФ и Приднестровской Молдавской Республики перед всем "Артеком" исполнили произведения русских классиков и любимые всеми детские песни. Победителями конкурса солистов Детского хора России в "Артеке" стали 19 юных артистов из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Северной Осетии, Республик Саха и Бурятия, Астраханской, Новосибирской, Ивановской, Кировской и других областей", - говорится в сообщении.

Конкурсные прослушивания прошли 2-8 сентября, потом из ребят был сформирован хор. Конкурс проводился тематическим партнером "Артека" - Всероссийским хоровым обществом в рамках нацпроекта "Культура".

"Хоровая смена в "Артеке" - это не просто отдых. Это время, когда лучшие хоровики со всей страны, народные артисты приезжают сюда, чтобы работать с самыми звонкими, самыми яркими голосами России. [Смена] откроет новую страницу в истории нашего замечательного хора, без которого не обходится ни одно торжественное мероприятие. Это и олимпиады, и выступления в Большом театре, и в Мариинском театре, и Кремлевском Дворце съездов", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая поздравляла победителей конкурса.

Хор был сформирован перед зимними Олимпийскими играми 2014 года по итогам профессионального конкурса из тысячи детей со всех регионов РФ. Он выступал на площадках Олимпиады в Сочи, позднее принимал участие в других крупных мероприятиях на территории России.