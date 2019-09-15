Ростовской области нужно еще 450 млн рублей на приобретение мусорных контейнеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области обратились в Минприроды России с просьбой выделить дополнительно 450 млн рублей на покупку контейнеров для мусора, так как региону необходимо их вдвое больше, чем есть сейчас. Об этом в воскресенье на круглом столе первого Всероссийского автопробега коммунальной техники "Чистая страна" по теме "Проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер.

"По оценке муниципалитетов, дополнительно потребуется приобрести 47,3 тыс. контейнеров. Для сравнения: сейчас их в Ростовской области 40,2 тыс. Приобретение новых контейнеров потребует свыше 450 млн рублей. На уровне правительства РФ по поручению президента рассматривается вопрос о финансовой поддержке регионов в обеспечении новыми контейнерами. Нами была направлена заявка в Минприроды России", - рассказал он.

По словам Майера, средства на приобретение контейнеров могут выделить собственники контейнерных площадок - муниципалитеты, управляющие компании и товарищества собственников жилья, а также региональные операторы - в размере 1% от необходимой валовой выручки.

"В 2018 году операторами приобретено более 7 тыс. контейнеров, в этом году намечено закупить 3,5 тыс. [контейнеров], - напомнил региональный министр.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).