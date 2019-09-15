Более 240 кг мусора собрали участники плоггинг-забега в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону участники плоггинг-забега "Беги со смыслом" - совмещенной со сбором мусора пробежки - собрали около 243 кг мусора. Всего в забеге приняли участие более 50 человек, сообщили в воскресенье организаторы.

Акция проходила в парке Левобережный в Ростове-на-Дону в рамках первого в стране автопробега по нескольким регионам России в поддержку реформы мусорной отрасли в РФ. В ней принимали участие и взрослые, и дети, многие бежали семьями. Самому младшему участнику забега - пять лет. Победительница собрала более 63 кг мусора.

Кроме того, в воскресенье все желающие могли посмотреть, как проходит процесс переработки мусора. Зрителям показали, как диваны и кресла превращаются в переработанные опилки.

Организатором плоггинг-забега выступила Ассоциация "Чистая страна" при поддержке регионального оператора "Чистый город" и ростовского министерства ЖКХ в рамках реализации нацпроекта "Экология".

Автопробег стартовал из Московского региона и уже побывал в Тамбове, Воронеже, Белгороде, Ростове-на-Дону. Протяженность маршрута превысит 2 тыс. км. Организаторы предполагают, что автопробег привлечет более 30 тыс. человек. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.

Автопробег организован при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Российского экологического оператора.